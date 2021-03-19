國民黨及民眾黨立委聯手，昨在立院衛環委員會臨時提案，成立新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組，表決時，藍白與綠營以5比5打成平手，主席陳玉珍投下關鍵1票後通過，引發民進黨立委不滿，朝野氣氛僵持，陳玉珍離席2小時後返回委員會宣布散會，綠營翻案無望，恐下周提復議。國民黨革實院長羅智強在臉書發文，質疑民進黨莫非因疫苗採購有鬼而心虛？並高喊「陳玉珍，加油！」

羅智強說，台灣疫苗採購牛步全球，現又傳出立委關說採購案，導致BNT疫苗落空，到底有沒有黑箱？有沒有關說？衛福部有責任交代清楚。沒想到衛福部拒絕透露採購細節，連立委都無從監督，這算不算作賊心虛？

羅智強指出，為了解真相，在野黨決議通過成立疫苗採購調閱專案小組，現在卻被綠委強力杯葛，要求召委陳玉珍重新表決，專案小組一成立，誰曾涉入疫苗採購？誰曾經關說過此案？全都見光死，民進黨大力反對，說心中沒鬼，你相信嗎？成立專案小組查案，陳玉珍，加油！

(中時 )