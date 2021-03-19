一名鍾姓竊盜通緝犯，昨天開著一輛小貨車載運大量盜伐的牛樟，從鹿場往南庄方向行駛，遭到眼尖地陸家派出所長高耀芳發現，於是通報轄內各單位圍捕，一路追到三義後，員警將警車擋在前方，鍾嫌立刻棄車躲進附近民宅，仍遭員警逮捕，並起出一整車重約654攻堅的盜採牛樟。巧合的是，鍾嫌連續兩年都栽在同一位派出所長手中，仍不知悔改，警方依竊盜等罪嫌移送外，另將依加重妨害公務罪法辦。

遭竊盜通緝的鍾嫌盜牛樟露餡拒檢，連2年栽在同一所長手中。(蘇育宣翻攝)

警方在山老鼠或吃內起出大量盜採牛樟。(蘇育宣翻攝)

頭份分局陸家派出所所長高耀芳於昨(18)日上午9點多，發現有一輛自小貨車疑似有載運大量牛樟，由鹿場往南庄方向行駛，隨即通報南庄沿線各所加強攔查，南庄所長陳昱升、警員邱炳翰於南庄大橋南側橋頭發現該車欲上前盤查。

苗栗縣警局長周煥興特別前往慰問圍捕有功的辛勞同仁。(蘇育宣翻攝)

未料該輛小貨車拒檢逃逸，所長立即通報勤務指揮中心攔截圍捕外，並尾隨在後追趕，於10點許追至三義鄉雙湖村時，三義分駐所支援巡邏車趕到，隨即加入攔截圍捕，惟犯嫌拒不停檢，且蛇行駕駛企圖擦撞後方警車，過程險象環生。

苗栗縣警局長周煥興特別前往慰問圍捕有功的辛勞同仁。(蘇育宣翻攝)

警匪一路追逐，經頭份、苗栗三義警方聯手，以警車車身阻擋之方式，將犯嫌車輛強制擋下，駕駛下車後隨即以黑色頭巾蒙臉逃逸，所長陳昱升、警員邱炳翰遂在附近民宅實施搜尋，最後於一處民宅前將鍾姓通緝犯逮捕到案，在貨車車斗查獲牛樟木塊54塊共計632公斤，全案依竊盜、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察局非常重視原鄉部落治安及交通等工作，尤其是「緝毒」及「山老鼠」的查緝工作更是當前執法的重點，本分局特別要求南庄山區各所加強山區道路攔查及情資布線，遇有可疑人、車積極清查、過濾及攔查，以有效查緝及遏阻山老鼠竊盜情形。

頭份警分局長何孟宗表示：刑法第135條加重妨害公務罪已於今年1月22日生效，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，且以駕駛動力交通工具犯之者，加重處六個月以上五年以下有期徒刑，本案竊賊拒捕逃逸，甚至衝撞警車致警車受損，本分局除依竊盜等罪嫌移送外，另將依加重妨害公務罪法辦，嚴懲不法，以維執法尊嚴。

苗栗南庄好山、好水、好風景，不肖山老鼠卻因一點小利益，到山區砍伐珍貴林木，破壞這美好的自然生態，這次能破獲數量那麼大的牛樟木，感謝南庄所員警及三義所員警協助下共同查獲，將持續加強查緝山老鼠，讓這片好山、好水、能永保清淨，另現行森林法第52條規定供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，因此竊取或收受森林主副產物贓物所使用之車輛，即使非犯罪行為人所有，而係向他人租用或借用，仍將依法遭法院宣告沒收。且法院於量刑時，常對收贓者科以較重刑責，藉此呼籲民眾切勿收購來路不明贓物或將車輛借予他人使用，以身試法，另如發現不法盜伐林木，請迅速向警方報案，共同守護美好山林。

(中時新聞網)