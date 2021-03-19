美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至3月13日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加4.5萬人，達到77萬人，超出市場預期的70萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為74.625萬人，較前一周減少1.6萬人。截至3月6日止當周，美國續領失業救濟金人數為412.4萬人，較前一周減少1.8萬人。

2.受美國公債殖利率急升帶動，美元反彈走高。此前聯準會表態近幾年內不會升息，也無意調整每月購買資產規模，使美元承壓。周四尾盤ICE美元指數漲0.53%，報91.853，盤中一度跌0.56%，報91.3，創下兩周新低。

3.周四美國10年期公債殖利率盤中最高大漲11個基點、漲破1.75%，為14個月來首見，尾盤回落至1.7099%。30年期公債殖利率一度急升6個基點，站上2.518%，為2019年8月以來首次漲破2.5%大關，尾盤回落至2.4515%。

4.歐洲新冠疫情再度惡化，引發原油需求將再受打擊的擔憂，周四國際油價大跌，周四紐約期油收跌4.6美元或7.1%，為每桶60美元，連跌第5天，並創下去年6月11日以來最大單日跌幅，盤中最低跌至59.48美元，失守60美元大關，並創下3月3日來最低價。倫敦布蘭特期油收跌4.72美元或7%，為每桶63.28美元，盤中最低跌至62.72美元，創下兩周新低。分析師表示，如果紐約期油跌破59美元，下一個技術支撐區將在53.45美元。

5.聯準會承諾將維持超寬鬆資金環境不變，以及消息指出摩根士丹利準備大開先例，將提供高資產客戶投資三檔比特幣基金的服務，隔夜比特幣一度收復6萬美元大關，惟受到美股重挫影響，目前下跌近4%，報56873.47美元。

(時報資訊)