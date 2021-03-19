數字(5287)公布2020年財報，全年合併營收15.40億元，年增5％，營業淨利7.22億元，年增1％，稅後淨利6.22億元，年增4％，營收、本業獲利創下歷年新高，每股稅後盈餘14.74元。董事會通過擬發放現金股利12元、股票股利1.83元，合計每股發放13.83元股利。

2020年各平台營收比重，591房屋交易營收佔比63％，8591寶物交易營收佔比21％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班營收佔比8％，其中591房屋的營收年增10％，是去年營收成長最大的平台，係去年台灣房市熱度高，591房屋擴增資訊內容服務，大幅提升會員黏著度所致。

數字專注網路資訊服務，2020年Tasker出任務外包網，推出「Tasker宅任務-抵家服務」，滿足更多用戶需求，並提升品牌知名度，帶動Tasker出任務去年全年營收成長近20％；結婚吧因上半年受到疫情干擾，婚宴需求遞延，下半年啟動收費，加上100室內設計等新創產業成長型平台，將持續深化市場，提升市佔率。

(時報資訊)