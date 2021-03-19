已在台有一年未發新品的小米，18日以全新5G旗艦機小米11宣布強勢回歸。搭載高通Snapdragon 888 5G行動平台，及1億800萬像素的AI三鏡頭，同時配備WQHD＋2K超高解析度、6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕，搶攻台灣市場。

小米台灣業務總監蔣坤揮坦言，去年遭逢疫情打亂新品周期步調後，今年將以更精準的產品線定位及價格帶區隔，透過高、中、低階全品項滿足不同消費族群的需求，力求在最快時間內讓小米重返疫情前的聲勢，同時透過加強通路佈建、服務品質的提升，進而帶動小米整體品牌的價值提升，維穩在台的營運。

在精準化產品定位方面，「小米」系列作為旗艦級機款，著重高階規格及黑科技的導入，「紅米」系列聚焦中階及中低階機款，延續過往追求性價比需求的用戶，分別將NOTE及數字系列產品，鎖定5千～8千元，及5千元以下價格帶推新品，今年除有4G新機推出，後續也會有5G的性價比機款。

至於偏向電商平台操作「POCO」品牌，不僅含括4G及5G機款，價格帶也將從最入門的4,000元區間、到中階8,000元區間推出新品。

蔣坤揮表示，持續在台灣市場維穩成長步調是不變的目標，小米今年在台灣市場會逐步鋪齊全產品線新品，讓用戶在每個區隔帶找到合適的產品，同時在通路策略上，線下的米家體驗店和授權門市，也將持續在台擴展，從目前的3＋18家實體門市穩定增加數量。

另一方面，小米也更積極強化與電信商及通路的合作，擴大小米從手機到整個小米生態鏈產品的連結性，互相拉抬用戶數的增長。預期今年在手機新品接續回歸上市後，小米在台灣的手機及其它生態鍵產品銷售比重，將回到55：45的水位。

今年首款旗艦機小米11正式登台後，小米除18日晚間起即在小米商城開放預購，19日上午起也同步在小米之家全台門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C與法雅客網路商店等線上通路開放預購，另包括中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、senaonline神腦生活，與friDay購物全通路也陸續開放，預計首波將自4月2日起交機，同時全面開賣。

(工商 )