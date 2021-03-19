塞港、缺櫃並未因亞洲農曆假期結束而緩解，各航線運價仍維持在高檔，北美航線仍穩在高檔不遂，由於運價強勁十足，國內外法人近期加碼發布貨櫃三雄的研究報告，特別鎖定北美航線占營收比重超過四成的長榮及陽明，外資也掀回補潮，18日買超長榮3.95萬張，陽明1.04萬張。

傳統上農曆年結束為貨櫃航運的淡季，以2019年為例，3月北美線運價已低於1月農曆年前高峰的約3成。今年美國塞港及缺櫃潮仍無解，主因大陸就地過年，工廠持續生產，直到3月12日遠東到美西航線每FEU達4,008美元，才僅周跌9美元，遠東到美東航線每FEU達4,808美元，周跌22美元，這價位與2月高峰期差異不大，凸顯供需失衡嚴重，儘管歐洲航線價格從高檔走低，3月12日遠東到歐洲航線每FEU達7,424美元，但仍超過去年同期每FEU達1,654美元的3倍之多，今年整體環境對貨櫃航運業者而言是暴利的一年。

經營北美、歐洲線為主的長榮及陽明3月合併營收已經繳出令市場驚艷的成績單，以當前的市況推估，維持在高檔不成問題，第一季獲利將有超出市場預期的好成績。

國內外法人已掀起回補潮，外資18日買超長榮3.95萬張，為連五日買超，持股升至31.02％，投信18日買超1,306張，為連九日買超。外資18日買超陽明1.04萬張，為連二日買超，持股為10.18％。

外資圈最關注長榮的HSBC匯豐證券不但在長榮股價重挫時，頻繁發布分析報告，穩定投資人信心而一戰成名，由於長榮2月合併營收創高，HSBC匯豐證券再度調高長榮今年EPS預估值從5.58元提高至7.24元，但買進目標價維持在52元。

國內則是首推宏遠證券高度關注長榮，給予長榮的目標價及今年EPS預估值也是外資圈及國內法人圈最高，EPS估15.08元及目標價69.4元。在陽明部分，估今年EPS為11.54元及目標價49.1元。

市場人士表示，宏遠證券的估法是以陽明單月賺超過1元乘上12個月初步概算陽明及長榮的獲利。但因下半年變數仍在，目前市場上推估長榮的EPS約落在7-8.8元，陽明2.8-3.5元。

日盛證券最新報告估長榮今年EPS達8.8元，看好第一季的全球航線維持在高運價，5月美國線長約換約可望年增七成以上的利多，目標價為47.5元。

此外，3月底前貨櫃三雄將相繼發布去年財報，長榮預計4月1日舉辦法說會，這次是去年7月下旬後召開法說會後，經歷ECB緘默期，首度對外的正式說明會。

前任董事長張正鏞在去年7月法說會上透露北美線很熱，公司一路開加班船到北美，景氣才初露一絲的曙光，還未受到市場重視，股價在10元擺盪，當年媒體出席狀況還比法人踴躍，隨著景氣快速翻轉，預計今年法說會將呈現爆滿狀態。

(工商 )