搶攻東區商圈上班族午餐商機，台北福華大飯店江浙料理餐廳「江南春」，自4／6至9／30平日週一至週五午間推出「商業午間套餐」，並且15分鐘內即可全部上桌，提供消費者美味、快速的午餐新選擇，價格高貴不貴。另外推出烤鴨控的最愛，不分平假日掛爐櫻桃烤鴨四人、七人及十人分享餐，道道精彩，絕對讓您吃飽又吃巧。

由江南春主廚劉宜嘉一手打造商業午間套餐，將單點率極高的菜色組合而成，包括清爽開胃的四季春拼盤，像是紹興醉雞、蘇式燻魚、水晶肉凍、芥茉西芹都可一次享用，海鮮2款可供選擇，口感清爽的芙蓉豆腐蒸鮮蝦，三絲蒸鮮魚則是挑選新鮮山泉鱸，烹調手法更強化海鮮鮮甜滋味。

主餐3選1，分別有「鮮蝦海鮮麵」其中海鮮湯頭可是大有來頭，主廚不惜成本每天使用近50公斤海鱸魚骨、蝦頭慢火熬製而成湯頭，再加上洋蔥、牛番茄增添其自然鮮甜，而濃郁香氣，立刻撲鼻而來。用料更不馬虎，像是山泉鱸、白蝦、蛤蜊、墨魚，更添鮮味，滋味更是難忘。

另外「椒香牛腩雙饗麵」選用美國牛肋條、紐澳牛筋及牛肚三大部位，因熟化時間不同，則分別處理，餚至數小時製成，經過燜煮富有香氣，風味絕佳、入口即化，豐富層次凸顯牛中珍寶的獨特風味。湯頭使用清蒸牛腩原汁加上牛大骨、洋蔥及番茄。陳皮、桂皮、八角、草果、大紅袍、薑、蔥及蒜等多種辛香料調味，滋味醇厚，香氣四溢帶有微辣口感。

「鮭魚揚州黃金蛋炒飯」，粒粒分明的黃金炒飯，炒之前先利用蛋液包裹住白米飯，再放入鍋裡拌炒。鮭魚則選擇腹部油脂比較豐富，口感更佳，先以小火去煎上色後加入白酒去燒煮，可幫助鮭魚熟成不乾柴，飯後甜點為香濃綿密的芋泥珍珠露。

若你是烤鴨控，就會知道江南春的烤鴨一直是許多老饕、吃貨的必吃招牌菜單。「掛爐脆皮櫻桃鴨」，主廚嚴選蘭陽平原的好山好水，饕客心目中的極品「櫻桃鴨」，其肉質鮮美度、外皮的脆度都大為增色。在料理烤鴨時，主廚劉宜嘉堅持傳統做法，烘烤前先將每隻鴨充氣，讓皮肉分開後，再均勻淋上麥芽糖水，將烤鴨掛起來自然風乾，入爐後經高溫烘烤，鴨皮中的油脂在過程中慢慢消融滴落，把鴨皮烤得金黃酥脆，而鴨肉依舊多汁軟嫩，當刀鋒劃過鴨皮發出的清脆聲響，就是美味的最佳保證。

(中時 )