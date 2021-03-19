國民黨立法院黨團質疑民進黨政府採購疫苗黑箱作業，昨在立院衛環委員會突襲，通過「疫苗採購調閱小組」的提案。對此，行政院長蘇貞昌表示，購買疫苗都是由醫藥、法律專家跟國外談判，且都有簽保密契約，誠懇呼籲各政黨都應該以保護國人健康為優先，不要這時候因違反保密規定，而買不到疫苗，害了國人的健康。

針對國民黨團昨在立院衛環委員會突襲，要求成立疫苗採購調閱小組，蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪表示，基於保護健康，我們一方面研發疫苗及努力購買疫苗，購買疫苗都是由醫藥法律專家跟國外談判，現在是賣方市場，且都有簽保密契約，我們都嚴謹保密做事。

蘇貞昌承諾，等到事件完成後，當然會公布所有文件內容接受檢驗，不過，現在必須非常誠摯呼籲，不論政黨都要以保護國人健康為先，避免因違反保密規定，而導致買不到疫苗害了國人健康。

行政院發言人羅秉成重申，疫苗採購沒有黑箱的問題，疫苗的採購在指揮中心都是經過專家會議，相關公務員共同參與，也都有會議紀錄，絕對不是黑箱，立院的調閱小組我們尊重。

藍營質疑疫苗採購是經由秘密會議決定，羅秉成說，我們跟簽約國有保密條款，當然有保密合約的義務，這沒有祕密會議的問題。

(中時 )