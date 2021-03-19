「浩角翔起」已婚成員阿翔是3個孩子的爸，而他在2019年與節目夥伴及好兄弟謝忻擦槍走火，被拍到當街車吻，不倫戀重創兩人形象，一度完全停工反省，而不同的是，兩人擔任主持的《綜藝大集合》，最終決定留下阿翔、放手謝忻，如今暌違近2年謝忻剛好遇到節目在錄影，已盡釋前嫌跟胡瓜、團隊玩得開心，尷尬的是，阿翔就在旁邊。

「翔忻婚外情」曝光後，兩人雖當下都被要求停工，但不同的是，阿翔被正宮Grace回收，也快了一點重返工作崗位，謝忻則是離開主持了10多年的《綜藝大集合》，一度身心失衡陷入低潮，之後還在咖啡店打工過，並重拾老本行回學校當音樂老師，所幸靠她的積極個性，如今謝忻終於恢復演藝工作，不但接到業配、活動，也重新開始跑最愛的外景，漸漸恢復往日生活。

謝忻昨在IG貼出一張照片，是自己跟打扮成炭治郎的瓜哥同框，她也咬筆假裝彌豆子，還發了動態，是自己興奮跳上之前出外景時必備的遊戲軟墊，打卡在節目所屬的電視台，感動表示沒想到工作人員還記得她，「化妝師還送給我一個便當叫我回家吃(內牛滿面)」。

據《自由時報》報導，謝忻當天是自己一個人前往電視台開會討論新工作，結束下樓時，剛好是《綜藝大集合》錄影空檔，胡瓜知道謝忻來了很驚訝，立刻跑去棚外找她，兩人一起拍了照，謝忻也跟工作人員開心聊天，但就在5步之外的阿翔，卻沒跟她碰到面，謝忻也說再見到昔日夥伴想起過去的快樂時光，她也跑去玩道具，也坦言之所以會走過去，「不是想鬧場，只是單純想念瓜哥，想念大家」。

(中時新聞網)