老爺會館台北南西與北投老爺酒店共推住房送泡湯專案，每人每晚最低1250元有找。（老爺酒店集團提供）

春暖花開的微涼氣候，想出遊的心蠢蠢欲動，台北市區星級旅店聯手北投溫泉業者合作，讓旅人市區郊區玩透透。老爺會館聯手北投老爺酒店規畫「雙城一次玩」的國旅提案，結合老爺會館台北南西坐落台北市中心、暢遊城市四通八達，方便搭捷運前往近郊北投老爺，享用稀有白磺溫泉，推出「春日享湯」住房專案。

旅人入住南西會館1晚，即可獲贈價值1600元的北投老爺雙人泡湯券及捷運車票，專案價2499元起，換算下來每人每晚1250元有找，對於中、南部搭高鐵來台北2日遊的旅客屬高CP值，可享官網訂房加購高鐵車票8折優惠，「春日享湯」即日起開放訂房。

老爺會館表示，疫情影響迄今，台北市區飯店普遍受無國際旅客的衝擊，會館轉換策略與「肉多多火鍋」、「南法香頌」等異業品牌合作，藉由增加國人偏好的美食享受，攻佔國旅度假客的心；老爺會館聯手北投老爺酒店共推住房專案，除外，另加贈台北捷運「月老車票」，象徵送上春日祝福，單身者可早日脫單、有對象者穩定交往，票卡1日內不限距離可搭乘捷運2趟，盼藉「住房送泡湯」的休閒體驗。

「春日享湯」住房專案住宿期間為4月1日至6月30日，周日至周四入住再享延後退房至下午1時，北投老爺沐泉療中心開放時間為每日上午7時30分至晚上10時，全日皆可預約體驗，另有現場加購PURE法式餐廳晚餐85折優惠，春天來趟超值城市之旅，感受台北近郊風光與都會時尚的魅力。

(中時 )