What a shot by Beal 🤧 pic.twitter.com/HUrQsOXkrV — NBA TV (@NBATV) March 19, 2021

誰能料到身為聯盟龍頭的爵士，竟然變成巫師止敗的最佳對象！「忍者龜」韋斯布魯克貢獻35分、15籃板及13助攻的連兩天大三元演出，搭配畢爾下半場火力全開猛轟30分，巫師19日爆冷以131比122擊退爵士，終止最近5連敗頹勢。

巫師上半場靠韋斯布魯克獨拿22分，打完上半場取得64比46大幅領先，儘管爵士當家射手米契爾第3節猛轟20分，巫師卻換畢爾也在第3節拿下15分，讓爵士最多只能縮小差距到8分上下，畢爾來到末節持續飆分，也讓爵士追趕不上。

除了韋斯布魯克連兩天大三元，畢爾攻下全場最高43分，再次展現聯盟得分王的強大火力，日籍前鋒八村壘也有13分、7籃板，羅賓羅培茲11分，就算巫師好不容易中止5連敗，目前15勝25敗仍居東區第12，想進季後賽還要加油。

爵士則以米契爾42分最高，英格利斯也拿34分，歐奈爾11分，戈貝爾10分、13籃板，此役他們刻意讓主控康利輪休，因為爵士明天還要作客出戰暴龍，不想讓才剛傷癒復出的康利連兩天出賽，沒想到爵士今天就先成為巫師止敗的祭品了！

(中時 )