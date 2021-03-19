18日歐股，在美聯準會(FED)除了預告景氣將大幅反彈外，也誓言保持低利環境，故在汽車製造大廠領漲下，德國DAX指數寫下新高。至於其它歐股，也都逼近歷史新高位置。

泛歐Stoxx 50指數漲0.5％，一度漲破2020年2月疫情尚未摧毀全球經濟前的水位。

德國權值股DAX指數漲1.2％，法國CAC 40指數漲0.1％。同時，在英國央行(Bank of England)表示，英國景氣復甦步伐有加快趨勢，以及維持現行低利不變下，FTSE100指數也由黑翻紅。

金融機構ING表示，跟歐洲央行(ECB)比起來，對目前市場態度而言，英國央行與美FED的步調較一致。

泛歐STOXX 600收漲0.4％，盤中漲勢一度被公用事業，化學以及食品飲料族群給拖累。

美FED談話後，美國10年期公債殖利率上揚，一些與經濟成長互動較密切的類股，例如汽車製造，銀行與礦業等盤中表現亮眼。

正當美國1.9兆美元紓困案，推動經濟成長同時，近期政府公債殖利率的上升，也讓市場燃起對通彭增加恐慌。

另個面向來看，公債殖利率上揚代表景氣可望強勁回春，也使得歐股受益。因為，一些雞蛋水餃族群出現類股輪動現象，例如，銀行與能源族群。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）表示，在全球經濟成長強力回歸，通膨率增加，以及寬鬆貨幣政策環境下，公債殖利率還會上升。

美銀美林補充，從歐元區採購經理人指數(PMI)可望反彈與原油價格上漲來看，表示第三季季底，價值型商品會比成長型的要成長15%。

個股方面，福斯汽車（Volkswagen）大漲6％。福斯在17日擠下軟體製造商SAP後，已穩居德國DAX中，市值最大的個股。在宣布旗下產品將全面轉換成電動車的福斯，本周迄今股價已飆升41.8％，其周線漲幅預期可創歷史新紀錄。

瑞士信貸（Credit Suisse）漲2.5％。該公司表示，正在進行業務重整。同時，瑞士政府也在調查瑞士信貸與英國已宣告破產的Greensill資本，雙方之前的交易過程是否有違規情形。

電信設備製造商諾基亞（Nokia）跌5.7％，雖然公司宣稱，營益率可望在2023年回升至10％至13％間。

瑞士線上藥店連鎖店Zur Rose跌了12.6％，為泛歐STOXX 600表現最差的個股，因為不僅財報表現，就連財測預估都令市場大失所望。

(時報資訊)