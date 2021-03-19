二次光學透鏡廠—雷笛克(5230)車燈產品佈局多年，目前歐美、日韓及大陸車燈模組廠多已是公司客戶，隨著全球車市復甦，今年車燈產品出貨看俏，雷笛克預估，今年車燈產品營收可望較去年成長逾50%，成為公司營運成長主要動能，全年業績亦可望比去年好。

受到新冠肺炎疫情及新台幣升值影響，雷笛克去年營運陷入谷底，不過雷笛克近幾年專注在車用市場，受惠於LED光源在車用照明各項應用日益普及，公司與全球各大車燈廠合作，開發汽車頭燈(遠近燈及霧燈)、畫行燈、車內燈等車燈透鏡產品，隨著電動車及車用LED燈滲透率逐步提升，雷笛克出貨也逐年攀升。

目前雷笛克車燈客戶包括：大陸、歐美及日韓車燈模組廠，其中高階產品為主的歐美日韓及大陸龍頭廠佔車燈客戶比重已達70%到80%，全球車市自去年下半年復甦，雷笛克車燈產品出貨快速攀升，車用產品營收較2019年成長30%以上，佔公司營收比重亦攀高至15%，由於全球車市需求強勁，雷笛克目前車燈產品訂單良好，雷笛克預估，今年車用產品營收可望較去年成長逾50%，其中車用透鏡應用技術門檻較高的車前燈佔公司車用產品出貨比重可望達60%到70%，車燈產品佔公司今年營收比重將達20%，成為公司營運成長的推手。

雷笛克109年合併營收為10.09億元，營業毛利為3.36億元，合併毛利率為33.39%，營業淨利為722萬元，稅後淨損為292萬元，每股淨損為0.06元；公司董事會通過每股配息0.6元，包括盈餘配息0.4元，資本公積配息0.2元。

渡過去年營運谷底，雷笛克今年前2月合併營收為1.59億元，年成長24.94%，雷笛克表示，今年業績將逐步回升，尤其是下半年會明顯，今年全年業績會比去年好。

(時報資訊)