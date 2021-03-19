美國拜登政府周四與中國展開首次的高層面對面會談，美方表示，中國的作為對遵循規則的全球秩序構成威脅，美方並承諾華盛頓將支持與維護盟友。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加與中方展開會談時表示：「美方不尋求衝突，我們歡迎激烈的競爭，而且我們將永遠堅持我們的原則、捍衛我們的人民與我們的盟友」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向中共中央政治局委員楊潔篪與中國外交部部長王毅表示，美方「高度關切」中國對新疆、香港與台灣採取的行動、對美國發動網路攻擊，以及對美國盟邦的經濟脅迫，這些將是拜登政府準備討論的議題。

布林肯表示，這些行動，每一個都會對維持全球穩定的秩序構成威脅。

隨後楊潔篪反擊美方的開幕致辭，他抨擊美國利用其軍事力量與財金霸權向各國施壓，且濫用國家安全議題，對國際貿易的未來造成威脅。

楊潔篪表示，新疆、香港與台灣都是中國領土不可分割的部分，中國堅決反對美國干涉其內政。他並表示，美國人權低落，非裔美國人遭到「屠殺」，美國應該管好自己的事，而中國也應該處理自己的事。

楊潔篪表示，必須放棄「冷戰思維」和對抗，他表示：「我們看待美中關係的方式就像國家主席習近平所言，那就是我們希望看到美中之間沒有對抗、沒有衝突，能相互尊重，以及與美方進行雙贏的合作」。

(時報資訊)