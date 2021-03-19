各界高度關注的中美高層戰略對話於美國當地時間18日登場，17時許，中美高層戰略對話的首場會議正式結束。

應美方邀請，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，大陸國務委員兼外交部長王毅率領的的中方代表團成員抵達美國阿拉斯加的第一大城市安哥拉治。

根據雙方商定，3月18日至19日，楊潔篪、王毅與同美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文在安哥拉治舉行中美高層戰略對話。

這是中美元首除夕通話後的首次高層接觸，也是美國新政府執政以來中美首次面對面會晤。

中方此前表示，希望透過對話，雙方能按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關系健康穩定發展。

而據此前美國國務院發佈聲明稱，在此次會談中，香港、台灣、新疆、氣候變化等問題都將是重點內容。

根據雙方商定，中美雙方高層戰略對話將在當地時間3月18日至19日兩天內共舉行3場會議，首場會議將於當地時間3月18日下午舉行。

中國駐美國大使崔天凱17日表示，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。

(旺報 )