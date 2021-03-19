政府為打炒房，近期推動一連串打房措施，包括「房地合一2.0」修法、房貸成數調降等，行政院長蘇貞昌表示，對於買房屋炒作、炒房不以為然，要賺錢可以做各種生意，但千萬不要把房屋當成商品炒作，所以政府推動「房地合一2.0」修法，就是要防止短買短賣，不讓投資客有機會靠炒作賺取暴利。

因應房市熱潮，政府近期陸續寄出打房措施，例如行政院推動「房地合一2.0」修法，未來持有2年內就出售房地將重課45％，持有2年以上、未滿5年出售則課35％，並將預售屋及特定股權交易納入適用。中央銀行則祭出房貸成數管控措施，調降多屋貸款成數，第3戶只能貸5.5成，第4戶以上只能貸5成。

行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪表示，政府一直為民眾居住正義努力，一方面大量興建社會住宅，並推動包租代管的政策，同時對於買房炒作不以為然，要賺錢可以做各種生意，但千萬不要把房屋當成商品炒作。

蘇貞昌強調，政府推動房地合一稅修法，把期限延長是為了不要短買短賣，炒作賺取暴利，央行也對於購買第三間房以上，不在提供高成數貸款，就是希望能夠實現居住正義，讓大家都買得起房。

(中時 )