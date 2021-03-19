櫃買中心19日表示，英瑞-KY無擔保轉換公司債（簡稱：英瑞一KY，代號：15921）自3月22日起變更交易方法。

櫃買中心指出，英瑞-KY公司經證券交易所公告有證交所營業細則第49條之1第1項第13款情事，將其上市有價證券列為變更交易方法有價證券，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第19款規定，將英瑞-KY無擔保轉換公司債（英瑞一KY）列為變更交易方法有價證券，證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(工商 )