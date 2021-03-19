美國10年期公債殖利率昨晚盤中最高大漲11個基點、漲破1.75%，創下14個月新高，加劇市場對股票估值的擔憂，周四華爾街股市大跌，那斯達克重挫3%；但銀行股表現相對突出，富國、摩根大通和美國銀行等股價走揚。台股今早受美股拖累壓低，但金融股跌幅也小於大盤，富邦金(2881)及開發金(2883)等逆勢紅盤。

中信金(2891)旗下台灣人壽昨董事會通過將按持股比例參與君龍人壽現金增資案。君龍人壽為台灣人壽與大陸地區廈門建發集團合資之保險公司，本次現金增資人民幣7億元，由台灣人壽與建發集團各別一次性投入人民幣3.5億元，以厚實君龍人壽資本，擴大業務發展。本增資案將呈報金融監督管理委員會保險局與經濟部投資審議委員會審議，待核可後送大陸地區銀行保險監督管理委員會審議通過，才進行後續增資計畫。君龍人壽於2020年繳出亮眼的成績單，獲利人民幣1200萬元，其保費收入及業務員部隊人數皆翻倍成長，有鑒於此，台灣人壽與建發集團皆對於君龍人壽未來的發展深具信心，因此，2021年再行增資。

根據集保結算所大數據分析，去年20-29歲股民的持股庫存排行榜前20名中，金融股就囊括10個席次，最受年輕股民青睞的金融股包括玉山金(2884)，中信金(2891)、兆豐金(2886)、第一金(2892)，合庫金(5880)、台新金(2887)、華南金(2880)、開發金(2883)、臺企銀(2834)及國泰金(2882)等。

(時報資訊)