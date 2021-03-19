美債殖利率週四暴衝，在10年期美債殖利率從週三1.64％衝高至週四晚1.75％，近14個月高點，午後交易中該匯率為1.706％。

聯準會主席杰羅姆·鮑爾（Jerome Powell）向市場保證聯準會尚未準備好回購其債券和其他支持性措施後的一天，殖利率的飆升就出現了。

儘管債券市場專家稱，週四沒有出現任何引發殖利率飆升的事態發展，但市場關注的焦點似乎已經轉向鮑爾的最新發言，即聯準會計劃讓通貨膨脹率高漲。

富蘭克林鄧普頓固定收益集團投資長索納爾·德賽（Sonal Desai）告訴CNBC：「我認為這是債券市場趨向，即通貨膨脹可能正在發生，並且聯準會向我們保證他們可以承受通貨膨脹。」

但是，即使考慮到最近10年期美債殖利率最近的上漲（六週前為1.07％），隔夜殖利率的波動也特別大。其10年的基準令它特別受關注，因為它會影響抵押貸款利率以及其他消費者和企業貸款。

德賽指出，市場反應的影響將是陡峭的殖利率曲線，這僅意味著不同期限的殖利率之間的利差更大，例如2年期美國美債與10年期美國美債。

美國銀行（Bank of America）美國利率策略師拉爾夫·阿克塞爾（Ralph Axel）表示，週三市場對聯準會聲明的一部分做出了回應，該聲明發出了喜憂參半的信息。

他說：「令人們感到驚訝的第一個訊息是：『我們不相信2023年前不升息』。」

阿克塞爾表示，第二個訊息是聯準會將壓低利率，讓經濟持續發熱，並允許通貨膨脹率上升，以幫助失業率降低。

The Leuthold Group投資策略長詹姆斯·保爾森（James Paulsen）表示：「如果10年期美債殖利率迅速升至2％，如果我們在股市上有更大的回調，我不會感到震驚。」

他說，如果利率保持快速成長的步伐，股市將感到擔憂，但是如果能夠逐步適應利率的上升，那將不是問題。

(中時新聞網)