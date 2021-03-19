壽司郎推出名字有「鮭魚」同音字者，即可免費吃鮭魚壽司的活動，引爆鮭魚之亂，甚至傳出有人改名後揪團狂嗑60、70盤壽司。對此，營養師高敏敏表示，鮭魚富含營養但脂肪含量也高，若為了回本狂吃恐出現腹脹、消化不良、血糖升高、血脂升高以及肥胖等5健康問題，建議每人大概吃5至7盤就夠了。

營養師高敏敏表示，這幾天爆發鮭魚之亂，很多人為了吃回本而改名，每100公克的鮭魚富含14.9公克的脂肪、20.2公克的蛋白質，雖有豐富的omega-3脂肪酸，是很好的油脂來源，但若吃太多恐致一天脂肪量攝取過多，出現腹脹、消化不良、血糖血脂升高、熱量攝取過高、肥胖的健康問題。

高敏敏指出，單看鮭魚壽司的白飯部分，其熱量就有35大卡，以每碗白飯為280大卡來計算，吃下四盤（8顆）壽司就等於吃掉一碗飯的熱量，上面再加上一片鮭魚，如此算下來每顆壽司的熱量大概會落在47.5至60大卡間。

營養師高敏敏分析鮭魚壽司的熱量。（圖／高敏敏提供）

高敏敏也分析壽司郎「鮭魚壽司」的熱量，以每盤2顆來計算，炙燒鮭魚佐羅勒起司137大卡、洋蔥鮭魚124大卡、鮭魚佐羅勒莫撤拿芝士117大卡、蘿蔔泥炙燒鮪魚肚96大卡、香烤鮭魚95大卡、鮭魚熱量95大卡、鲑魚卵軍艦81大卡。

高敏敏透露，每片鮭魚至少有2公克的油脂、約是25大卡。根據衛福部每日建議攝取量上限，以靜態工作者70公斤男性和55公斤女性來看，男性每日應攝取70公克、女性則是55公克。也就是說若1個女生狂嗑14盤鮭魚壽司，當天的油脂含量就會爆表。

高敏敏建議，每人大概吃5-7盤的鮭魚口味壽司就夠了，不要因為免費貪吃而耽誤身體健康。並提出聰明吃壽司的要訣，吃壽司同時補充蔬菜並搭配熱茶一起享用，可以增加飽足感，而患有糖尿病、高血脂患者則要少吃，以免加重病情；最後也要注意山葵是否為加人工色素的假山葵，因為加工品吃多也不利健康。

貼文引起網友討論，「『鮭律飲食』真的比較好，別跟脂肪『同鮭於盡』」、「突然不想改名了」、「昨天有人吃70幾盤，不就等於吃了7000多大卡」、「為了貪免錢跑去改名真的令人無言，那些人真的貪得無厭，書讀到哪去了，真是無恥。」

(中時新聞網)