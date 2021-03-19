Reggie Bullock gets redemption with a game-winning steal 😤



That's four straight wins at MSG for the Knicks pic.twitter.com/ySpwhsh3wC — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2021

恐怕連魔術全隊都搞不清楚這場比賽怎麼輸的！靠著布洛克最後5.9秒的神奇抄截，且讓場上魔術球員都傻到忘記故意犯規凍結時間，尼克19日以94比93險退魔術，也送魔術吞下9連敗，尼克目前21勝21敗，繼續排在東區第8位置。

雙方打到最後30秒，完全都看布洛克與魔術後衛佛尼爾直接槓上，佛尼爾先在最後27.6秒投進三分球，把差距縮小到1分，接著又跟布洛克跳球，成功把球權搶回，沒想到佛尼爾準備執行最後一擊之際，球就這麼莫名其妙被布洛克抄走。

貢獻神奇抄截的布洛克，替補拿下20分、3助攻與3抄截，柏克斯也拿21分、10籃板，蘭道爾繼續展現全能球風，拿18分、17助攻與10籃板的本季第3次大三元，巴雷特17分、9籃板，就連緊急取代主控位置的尼利基納也有13分。

佛尼克拿下全場最高23分，可惜他在最後關頭的致命失誤，讓魔術賠上中止連敗的最佳機會，武切維奇拿17分、16籃板及4助攻，傷癒復出的阿隆戈登也有17分。魔術目前戰績滑到13勝27敗，位居東區倒數第2，繼續朝著努力擺爛目標邁進。

(中時 )