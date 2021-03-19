前總統馬英九昨晚邀過去府黨發言人們聚會，國民黨革實院長羅智強今早在臉書po出照片，許多網友紛紛留言懷念，還拿民進黨府院黨發言人接連出包，大讚「沒有比較沒有傷害, 有了比較才知道他們真害」、「您們太遜了，都沒有人善用辦公桌或含稅分租房間」，大酸前總統府發言人丁允恭、民進黨發言人顏若芳等人。

據悉，昨晚的聚會都在敘舊，席間僅簡短談到丁允恭遭控男女關係、王定宇與顏若芳「同居」的風波，有人自嘲「相較他們那麼轟轟烈烈，我們真是『沒用』。」引起眾人哄堂大笑。

羅智強在臉書po照，包括他及蕭旭岑、蘇俊賓、李佳霏等一票發言人與馬英九聚會，並發文說看見老朋友們，真是說不完的開心。那是一段非常辛苦的歲月，卻也是有數不盡的收穫成長和光榮成就。

羅智強說，很驕傲，曾經在正直的馬總統領導之下，為台灣人民服務。也謝謝這些老夥伴們，和大家一起奮鬥的日子，酸甜苦辣，充滿滋味。

這則發文不到2小時，就有1.2萬人按讚、300則留言、90多次分享。網友紛紛留言「沒有比較沒有傷害, 有了比較才知道他們真害、「您們太遜了，都沒有人善用辦公桌或含稅分租房間」、「一樣都是發言人們，藍綠就不一樣，綠的苦幹實幹努力賺，賺不夠還分租，真是才幹過人，藍的就沒那麼聰明了」、「還是這裡的發言人比較正常，反觀那邊的..... 」「這個團隊無聊、枯燥，盡是些俊男美女卻沒什麼誹聞」、「往事只能回味！現在政壇上是『豺狼當道』，『色腥羶』充斥著民進黨的府院黨」、「老馬時代，沒聽過哪一個發言人有問題，大家都很潔身自愛，輪到小英，發言人都變發炎人了！」

去年9月羅智強出版童話新書「伊羅寓言」，馬英九和台北市前長郝龍斌都出席新書發表會。馬英九就提到，在總統府期間，羅智強曾擔任他的副祕書長、文膽，後來出書獲得懷恩文學獎的肯定，「但跟有些人不一樣的是，他沒有做過渣男」，讓現場來賓笑個不停。

(中時 )