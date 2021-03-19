工業電腦廠凌華(6166)受惠產業客戶需求復甦，2021年首季接單動能明顯轉強，雖然零組件搶料壓力大，但看好營收將自3月起增溫，第二季可望繳出「雙升」佳績，並規畫漲價5～10％反應成本上升，全年營運表現將優於去年。

在營運動能轉強激勵下，凌華今（19）日不畏大盤開低重挫近227點，股價開高2.15％後在買盤敲進下，放量直攻漲停價66.5元，領漲工業電腦（IPC）族群，截至9點45分尚有1460張買單排隊。三大法人本周迄今合計仍賣超52張，但昨日已反手買超41張。

凌華尚未公布2020年財報，受新冠肺炎疫情影響訂單出貨，去年自結合併營收96.36億元，較前年104.95億元減少8.18％，為近4年低點。2021年前2月自結合併營收12.55億元，較去年同期14.26億元減少12.02％。

不過，凌華去年底法說時預期，今年4大市場需求均可望顯著復甦，帶動營運U型復甦。其中，歐洲及中國大陸成長動能續強、北美及亞太區可望同步回溫，加上4大地區合計已取得97個設計導入（Design Win）專案，營運可望重返成長軌道。

凌華董事長劉鈞18日受訪時表示，去年首季因有規模達5～6億元的通訊專案訂單出貨，墊高比較基期，使前2月營收還看不出成長力道。實際上，今年以來接單動能顯著轉強，首季在手訂單年增達4～5成，市場需求相當強勁。

劉鈞認為，從市場訂單需求強勁回升，可見隨著疫情干擾程度降低、客戶需求已經「醒來」，看好3月營收成長動能可望開始增溫，第二季因去年同期比較基期較低，亦可望繳出「雙升」佳績，今年營運表現一定比去年好。

不過，劉鈞也坦言，目前市場零組件供給短缺狀況加劇，在現貨市場搶料的壓力頗大，其中關鍵零組件中，以博通及高通的晶片短缺狀況最嚴重。面對採購等成本上升，凌華第二季亦將調漲產品報價5～10％因應。

針對各地區需求復甦概況，劉鈞指出，中國大陸今年需求持續強勁，首季部分訂單來自生產設備拉貨，據悉與蘋果mini LED相關。同時，中國大陸針對小基站設備開始招標，預計第三季開標，凌華與當地業者合作爭取，需視得標結果才能推估後續出貨規模。

投顧法人認為，凌華首季接單狀況明顯回溫，加上預計第二季漲價5～10％反應成本上漲，第二季營收將恢復年成長。預估凌華2020～2021年每股盈餘（EPS）分別年減21％、年增18％，目前股價評價合理、維持「中立」評等。

(時報資訊)