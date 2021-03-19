1.台積電(2330)：外資續空、昨夜ADR跌3.55%，一開盤即失守600關、探至592元。

2.聯電(2303)：外資連兩日合計賣超逾7.1萬張，昨夜ADR跌4.52%，盤初股價跌約2%，近逼前低。

3.典範(3372)：上季轉盈，EPS 0.21元創近6年高點，早盤逆勢飆漲逾7.5%。

4.東和鋼鐵(2006)：昨本土法人搶進，三大法人合計買超1237張，推升早盤股價逆漲約1%，守穩5日線上。

5.怡利電(2497)：去年每股虧損0.69元，惟搭新能源車趨勢，H2業績看佳，今早股價續漲逾8%。

6.毛寶(1732)：外資連兩日買超加持，盤初逆勢收復季線、挑戰月線。

7.南帝(2108)：去年每股盈餘7.21元，大幅成長，盤初股價逆漲近2%。

8.正隆(1904)：去年每股盈餘3.36元，表現出色，早盤放量彈升近3%，攻克5日線。

9.華義(3086)：2月營收年增183.49%，外資連5日微量買超，早盤挾量觸及漲停。

10.智冠(5478)：去年每股賺7.76元，近10年新高，晨盤放量觸及漲停，衝9個月來波段新高。

11.淳安(6283)：電動車正夯+股價前期整理許久，多方爆發，今早飆上漲停。

12.毅嘉(2402)：市場拉貨動能強，營運逐季增長，特定買盤積極吃貨，早盤抗跌大漲4%。

13.勤凱(4760)：基本面優勢吸引自營商進場，底部墊高，回到130元之上。

14.福懋油(1225)：經營權之戰促使股價增溫，早盤走高逾2%，企圖站穩45元。

15.六福(2705)：疫情緩解+清明長假將到，底部獲支撐，今早一度逆勢反彈1%以上。

16.華航(2610)：去年小賺1.4億，為疫情下全球航空界少數獲利公司，惟股價面緊上檔壓力，開盤後僅小揚。

17.晶碩(6491)：訂單大增促使Q1營收望高峰，多方續往上爬，突破370元將戰前高。

18.松瑞藥(4167)：營運進入爆發期，股價跳脫盤整泥沼，大漲逾5%。

19.星通(3025)：外資連2日買超，早盤放量漲7.4%。

20.智邦(2345)：去年EPS9.07元登頂，早盤漲逾2%，收復周線、月線。

21.太欣(5302)：IC設計續強，早盤拉出第4根漲停，改寫前高。

22.映泰(2399)：女股神看好，比特幣強漲，激勵早盤拉出第2根漲停。

23.凌華(6166)：下季喊漲10%，接單動能強，早盤攻漲停，突破半年線，朝年線前進。

24.東元(1504)：黃育仁閃辭常董，早盤小跌，力守30元。

25.精確(3162)：去年EPS0.07元、轉盈，早盤觸及漲停。

26.吉祥全(2491)：斥資逾1.7億元取得國巨持股，早盤亮燈漲停。

27.四維航(5608)：BDI指數漲逾5%、昨外資轉買超514張，早盤放量漲停。

(時報資訊)