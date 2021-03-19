醫美診所在網站上廣告「多力波」儀器可讓男性重振雄風，保養攝護腺，遭台北市衛生局依違反《醫療法》開罰15萬元。診所負責醫師為此提行政訴訟救濟，打了3年多官司，但台北高等行政法院認為廣告誇大不實，確實違規，維持更一審見解，判醫師敗訴確定。

台北市衛生局2017年間查出，元和雅整型外科診所在網站上宣傳「多力波」儀器，聲稱可透過低能量震波作用於海綿體上，促進血管新生，改善原先缺氧的軟組織血液循環，治療男性勃起功能障礙，也能保養攝護腺，認為該廣告違反醫療法「以其他不正當方式為宣傳」規定，開罰15萬元。

該診所邱姓負責醫師提告救濟，主張衛福部禁止醫療廣告生殖器官整形、性功能、性能力的宣傳，過度限制商業性言論，侵害憲法保障的言論自由，且無任何保護法益，違反比例原則。

北院行政訴訟庭一審採認邱男主張，判撤罰，案經北高行發回，更一審認為，衛福部定義「其他不正當方式為宣傳」的範圍，並將「標榜生殖器官整形、性功能、性能力之宣傳」列入其中，是協助下級機關判斷違規與否，屬解釋性行政規則，內容明確，無違反法律保留原則，也不牴觸法律及立法意旨。

更一審指出，根據衛服部核定的仿單內容，該產品用途僅標示「血管性勃起功能障礙」等用途，廣告卻稱「不舉治療」、「陽痿治療」、「重振雄風」、「攝護腺保養」等療效，顯然誇大不實，且該診所先前已因同款法條受罰2次，衛生局第3次開罰15萬元，不違反比例原則，改判邱男敗訴。

邱男再上訴，北高行維持更一審見解，另指出廣告不只誇大不實，還未完整揭示凝血疾病、使用抗凝血劑、血栓形成、腫瘤及癌症病患、懷孕婦女等禁忌症，以及腫脹、泛紅、血腫、瘀斑、疼痛等副作用，有使患者陷於認知錯誤的風險，故駁回上訴，全案確定。

(中時 )