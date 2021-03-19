九族文化村紫戀薰衣草花季，營造花瀑流泉景觀。（廖志晃攝）

薰衣草迎春綻放，吸引遊客流連。（廖志晃攝）

九族文化村「紫戀薰衣草」花季登場，園區的歐洲花園種植數十萬株的西班牙薰衣草，營造紫色花海，搭配五顏六色的花卉，還有花瀑流泉造景，彷彿置身歐洲宮廷花園，也吸引許多cosplay玩家外拍；4月5日清明節連假前，入園享優惠價。

策畫「紫戀薰衣草」花季的九族文化村企畫部經理黃瑞奇表示，九族的薰衣草品種來自西班牙，花蕊呈現濃郁的浪漫紫色，必須在前一年秋天時，在海拔2000多公尺的清境農場扦插育苗，春天的時候移植到中海拔的園區，才能讓薰衣草在3、4月的時候盛開，平地種不出這樣的西班牙薰衣草花海，相當珍貴。

黃瑞奇表示，即日起至4月5日前，主打紫戀薰衣草花季主題，入園門票促銷價只要680元特惠活動；園區也舉辦一系列的音樂會、紫色情人節快閃和親子活動，讓遊客安排高CP值的賞花行程。

此外，園區高人氣新設施「西班牙海岸」，結合西班牙高第建築和水上遊樂設施，依然是遊客熱點，建議賞花之後，安排搶搭大漩渦，再搭乘日月潭纜車，所有設施都是一票玩到底，不必另外付費；遊客只需做好戴口罩、勤洗手和保持社交距離，就可以安心的賞花玩樂一整天。「紫戀薰衣草」活動與特惠內容，詳情請上九族文化村官網查詢。

九族文化村遊樂設施「加勒比海」，體驗剌激快感。（廖志晃攝）

九族文化村遊樂設施「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

(中時 )