國民黨總召費鴻泰也前來致意。（趙雙傑攝）

中廣董事長趙少康今天在藍委賴士葆陪同下，宣布推動「內閣制」，記者會一開始，國民黨團總召費鴻泰前來致意。（趙婉淳攝）

【LIVE直播】修理憲政 前進內閣制！趙少康、賴士葆召開記者會｜2021.03.19

中廣董事長趙少康今天宣布推動「內閣制」，支持藍委賴士葆的修憲版本，包含政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、立委人數增加至151人，並透露2015年即擬訂修憲說帖，主動提倒閣、解散國會，再全面改選以修憲為目標，獲前總統馬英九、前立法院長王金平、前國民黨主席朱立倫同意，但前閣揆毛治國反對而暫緩。

賴士葆說，自從故總統李登輝1997年拿掉閣揆同意權後，讓行政院長道道地地變成總統的執行長、幕僚長，甚至如家裡的管家，如今的制度權責不相符，總統宛如皇帝，加上立院多數暴力輾壓民意，而民進黨的修憲小組卻只談公民權下修至18歲、廢考監。

趙少康批評，現在的制度是「替死鬼制」，行政官員替總統死，蔡英文總統執政5年，都沒到立院國情咨文，無人可以問責，全世界沒有像台灣這樣的，而早先推動內閣制的民進黨，一旦手握權力就戀棧不下台。

趙少康指出，內閣制是比較穩定的政治制度，因為權力較不集中，非贏者全拿，才能防止獨裁，建立權責相符的政治制度，其中政務官由立委擔任，則需要「前座議員」才有資格任部會首長，如此一來，欲從政的有志之士就會來選立委，提升立委整體素質。

趙少康透露，2015年他曾主動向前總統馬英九會面，為成功推動「內閣制」，甚至達成不惜倒閣的共識，可惜最後功敗垂成。至於是否也會循上次管道，拜會蔡英文，趙說，民進黨過去也支持內閣制，有必要的話，他不排除拜訪蔡英文或民進黨重要人士。

(中時 )