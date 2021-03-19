王定宇同居疑雲扯黨籍女立委 何欣純最新回應

民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳遭爆同居疑雲，王定宇日前接受電台專訪時除闢謠外，更爆料讀成大時還與某中部立委同住，不滿被無端捲入的民進黨立委何欣純立即跳出來澄清，反轟王定宇不要再說謊，但其臉書已遭許多酸民留言攻擊，堪稱無辜的受害者。

王定宇昨（18日）接受媒體專訪，再度澄清與顏若芳是房東與房客關係，強調跟顏若芳就像哥們般，還自爆在成大就讀時，曾經跟學弟妹一起分租3房2廳的房子，其中一位是現任中部某立委，當時一起同住在一個屋簷下，那才叫「同居」。

對此，被扯出曾經共同分租的何欣純感到意外且震驚，立即跳出來表示，那時大學生為了省錢，分租公寓、房子很普遍，且當時分租不是只有她跟王定宇，還有另一位學姊，4人分租3間房間，兩件事情不能這樣類比，怎麼會把事情扯到她身上，並強調王定宇不必要這樣東扯西扯，說了100個謊還是沒辦法圓那個謊，才是最糟糕的事情。

而王定宇為擺脫同居風波，無端將何欣純牽扯進來，竟使何欣純的臉書遭到許多酸民的攻擊，「王立委說你們有同居是真的嗎」、「何姐，我們也想跟您合租台中，想省錢，可以嗎」、「妳跟王定宇也是用同一個浴室嗎」、「那個，我是草湖地區選民，王定宇講的是事實嗎？如果不是，請委員澄清，謝謝，我們全家上次都是投你，不澄清的話考慮下次不投妳」、「30幾年前大學時就男女同居一室，果然是很進步的黨啊！有發生什麼幾P事嗎」？

但也有許多看不下去王定宇舉動的網友，為何欣純加油打氣，「替你抱不平，為何會碰到抹糞的垃圾」、「委員大學生涯真雖小」、「明明沒妳的事，莫明的被點名，老王是認為拖一個出來坦嗎」、「委員好倒楣，躺著也中槍」、「支持你！說該說的話，不要被那王大立委拿來模糊」。

(中時新聞網)