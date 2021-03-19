在歐盟與英國監管機構宣布阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的好處大於其風險之後，德國、法國與其他歐洲國家周四宣布將恢復使用AZ新冠肺炎疫苖的計畫。

由於一些報告指出在注射AZ新冠疫苖後出現罕見的腦部血栓等副作用，包括德國、法國、荷蘭等全球十多個國家為了以防萬一，決定暫停施打該疫苖。這些國家主要為歐洲國家。

不過，周四歐洲藥品管理局（EMA）在對30起異常血液病症案例進行調查後提出了「明確」的結論，即AZ疫苖在保護人們免於因新冠狀病毒感染而死亡或住院方面的好處，超過其可能存在的風險，儘管該主管機關也表示，不能完全排除該疫苗與腦部血栓之間的關聯。

EMA主任Emer Cooke在記者會上表示，這是一種安全有效的疫苗，「如果是我，我明天就會去接種」。

在EMA發布調查結果後，德國宣布自周五早上起恢復AZ疫苖的接種。法國亦表示將恢復AZ疫苖注射，總理Jean Castex並宣布自己將在周五下午接種該疫苗。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）宣布義大利也會這麼做，其政府的首要任務仍是盡快讓更多人接種疫苗。

西班牙表示將評估恢復施打AZ疫苖的可能性，而賽普勒斯、拉脫維亞與立陶宛則宣布將重新開始接種AZ疫苖。

此前許多國家表示，暫停接種AZ疫苖的決定是出於謹慎的考量。但專家提出警告，在各國政府難以遏阻傳染性更高的變種病毒之際，這些政治干預可能破壞大眾對疫苗接種的信心。

基於安全方面的考量，此前至少13個歐洲國家暫停施打AZ疫苖，導致歐盟已經不太順利的新冠疫苖接種行動進一步放緩。歐洲的疫苖接種進度遠遠落後英國與美國。

由於疫苖普及緩慢，加上變種病毒肆虐，法國近來疫情急速升高，稍早前宣布包括巴黎在內等16個高風險地區，將自3月19日起將再度封城，為期一個月。這是該國自疫情爆發以來，第三度實施封鎖措施。

(時報資訊)