無視洛杉磯郡警局擔心涉案警員名字曝光後，這些警員與家人將成公眾攻擊目標，才剛贏得訴訟的「小飛俠」布萊恩遺孀瓦妮莎，除了公開訴訟相關內容，更把4名涉嫌散播布萊恩墜機現場照片的警員姓名全都曝光，因為瓦妮莎堅持要替自己老公討回公道！

這4名涉嫌散播布萊恩墜機現場照片的警員名字分別是凡爾賽(Raul Versales)、梅傑亞(Rafael Mejia)、克魯茲(Joey Cruz)與麥克羅素(Michael Russell)，代表這4名警員的律師吉本斯表示，她的當事人拒絕發表任何評論，也在考慮繼續上訴。

其實整個散播布萊恩墜機現場照片的起源，還是當時在現場負責設立臨時指揮所的凡爾賽，因為他拿到很多現場照片，卻把照片分享給梅傑亞與一名警探，沒想到梅傑亞把這些照片儲存在自己手機內，甚至轉傳給了當時還是實習警員的克魯茲。

結果克魯茲不僅在家裡跟自己姪女展示這些照片，更把照片轉傳給包含麥克羅素在內的同儕，還跑去酒吧大肆炫耀自己拿到的這些現場照片，也讓當時酒吧內的一名酒客相當不滿，隨即跟相關單位舉發，整個散播布萊恩現場照片事件才會曝光。

(中時 )