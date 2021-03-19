印地安人隊台灣野手張育成原本在今日熱身賽先發名單中，不過後來因頸部痠痛暫時休息，不過並不影響他競爭開季名單，他在熱身賽已經敲出4發全壘打，火燙表現吸睛，印隊總裁安東耐提(Chris Antonetti)暗示張育成會是球隊工具人選項。

印隊今日熱身賽要對上小熊，張育成原先是先發第五棒、三壘手，但賽前突然被換下，原來是因為頸部痠痛先休兵，美媒表示傷勢並不影響他競爭開幕名單，假如保持健康，儘管上不了先發，也有很大的機會在板凳上有一席之地。

印地安人日前將內野工具人弗里曼（Mike Freeman）交易至紅人，讓張育成變成印隊內野頭號工具人，加上他在打擊表現相當傑出，春訓熱身賽22打數敲6安，其中4發全壘打、9打點，打擊率2成73，長打率高達0.909，讓印隊注意到他了。

大聯盟官網就指出，弗里曼的轉隊開啟了張育成前進開季名單的大門，高機率以工具人身分站上大聯盟，尤其印隊總裁安東耐提說，「他的成績讓我們感到振奮，張育成要克服的挑戰是要如何從小聯盟固定先發，到大聯盟隨時待命還能有好表現。」

(中時 )