26歲大陸AV女優陳美惠，在6歲時跟著父母到日本生活，受到日本謎片文化影響，她在年初下海加入知名AV片商SOD拍攝色情片，由於在拍片過程她會用東北腔對男優狂罵髒話，竟意外引起關注，日前她發文透露自己在央視受訪，卻又迅速刪文，再次掀起熱議。

陳美惠以「從吉林省來的中文老師」人設闖蕩成人圈，因為用東北口音罵髒話成為特色，迅速在網路爆紅，推特粉絲瘋狂激增，目前已經逼近10萬人，她和網友聊天時還提到自己的粉絲「全部都是中國人，笑死我了！」更誇下宏願：「希望大陸男的全部看我的A片。」

當時陳美惠的發言曾讓網友譁然，沒想到日前又引起爭議，她曬出一段4秒影片，畫面上寫著「陳美惠個人專訪」，她正分享大陸AV女優在日本闖盪的心路歷程，可以看到她戴著眼鏡，將頭髮紮起馬尾，樸素的模樣跟平時甜美形象落差很大。

陳美惠曬出央視訪談畫面，被質疑是造假。(圖/翻攝自陳美惠推特)

陳美惠在內文興奮地喊：「我上電視了！！呵呵...厲害吧！」然而很快有眼尖網友發現，畫面上是官媒央視的採訪，且這段訪談疑似全是假的，被揭穿後她迅速將影片刪除，讓網友們十分錯愕。

(中時新聞網)