日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃壽司大餐，全台各地竟出現鮭魚之亂的改名潮。國民黨立委葉毓蘭表示，看到這2天出現這麼多「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」，讓他不禁大笑；但大笑之後卻突然湧起濃濃的悲哀，在她成長的時代價值觀與理想讓大家奮力向前，如今為了一份免費的餐，竟能將受之父母的名字改掉，難怪警專招生廣告會拿「夜市氣球」當作賣點。

葉毓蘭17日在臉書發文表示，這兩天知名壽司店推出活動，只要名字中有「鮭魚」同音字的就可以六到九折，同音同字甚至全桌免費，聽說引起了一陣改名潮，光是這2天就有多位鮭魚先生或是鮭魚小姐。其中，最讓她佩服的就是一位劉先生，他已經設想好未來可能有其他廠商會推出類似活動，把想得到的高級食材都取成了自己的名字，真是太有創意跟遠見了。

葉毓蘭提醒，根據我國姓名條例規定，每個人一生除掉特殊原因只有3次改名機會，如果貪圖一時的便宜改成鮭魚先生或小姐，又要改回來的話，就只剩下1次機會了。

話鋒一轉，葉毓蘭直言：「大笑之後，突然湧起濃濃的悲哀……」因為在她成長的年代，奉行的是「時代考驗青年，青年創造時代」，為了實現鴻鵠大志，週會要朗讀青年守則，那時候的價值觀與理想讓大家可以奮力向前；過去人們說：「身體髮膚，受之父母」，但現在為了一份免費的餐，可以煞有介事的改名。葉感嘆：「也難怪警專招生會向愛到夜市打氣球的人招手的廣告了！」

(中時新聞網)