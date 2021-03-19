陸媒《環球時報》19日引述美國《防務新聞》網站18日報導，美國海軍將在下周接收擁有反艦改進型的最新版戰斧巡弋飛彈。美媒指這種飛彈很大程度上用來對付中國的大型水面艦艇。此外，美國海軍還擁有遠端反艦飛彈、NSM反艦飛彈，美國的「標準─6」遠端防空飛彈也具備對海打擊能力，甚至有學者提出方案，打算在西太水下預置打擊模組用於作戰。反水面作戰已經成為美國海軍的重點優先事項。

《防務新聞》網站的報導稱，雷神公司計畫下周向美國海軍交付第一枚最新一代戰斧Block V飛彈，擁有戰斧Block VA和Block VB型號，將擁有打擊超過1000英里外水上目標的能力。

《環時》報導，據中國軍事專家介紹，在BlockV之前，戰斧巡弋飛彈已經發展了四代。第一代戰斧包括兩個大的亞型，其中BGM／RGM-109B型是反艦飛彈。反艦型在BGM-109A型的基礎上使用一個雷達制導和半穿甲型戰鬥部，戰鬥部重454公斤，由於戰鬥部較大，加之制導系統占用了額外空間，射程降低為500公里。

中國專家指出，新一代反艦型戰斧可能有幾個特點：

第一是更遠的射程，由於導引頭、戰鬥部技術的升級，小型化做得比較好，加之發動機改進，反艦型戰斧具有1600公里以上射程。

第二是隱形能力在BlockIV基礎上進一步提高，成為主要的突防手段。

第三是打擊精度更高。目前來看，反艦型戰斧使用了雷達導引頭。而為了提高打擊精度和抗干擾能力，它也很有可能採用紅外成像制導。

第四是採用雙向資料鏈，可以為飛行中的飛彈重新分配目標，或者向飛彈發送目標的最新位置。上述特徵使其具備打擊對手大型水面艦艇的能力。

專家認為，不排除美海軍接收最新反艦版戰斧後，優先在亞太方向的艦艇上部署使用，威懾中國軍艦。

報導指出，需要關注的是，除了反艦型戰斧，美國海軍艦艇攜帶的反艦飛彈越來越多樣。

《防務新聞》報導稱，退役潛艇指揮官、哈德遜研究所高級研究員布萊恩．克拉克去年12月受訪中說，「標準-6」、用於瀕海戰鬥艦和下一代護衛艦的射程超過100英里的NSM反艦飛彈、以及戰斧BlockV型飛彈的升級型，未來將在海軍垂直發射系統單元中占有一席之地。

此外，美國海軍還在發展高超音速巡弋飛彈，可以安裝在Mk41垂直發射系統內。美國海軍戰鬥機還能攜帶射程約500公里的「遠端反艦飛彈」。又，美國海軍退役軍官還提出在水下預置飛彈的設想。根據這一概念，可將相關系統預置在水下，平時處於休眠狀態，在一定條件下喚醒，通過攜帶的各種感測器或武器提升美軍在高強度戰爭初期的作戰能力。反艦作戰時，美海軍可把裝載「標準－6」飛彈的模組分散部署於解放軍水面艦艇可能經過的水域進行打擊。

(中時 )