全球雲端資安領導廠商趨勢科技宣布在Amazon Web Service（AWS）的AWS Marketplace上推出最新產品Trend Micro Cloud One來滿足在雲端開發應用程式的企業需求。針對今日主流雲端環境設計的全方位服務平台，能保護應用程式、網路、工作負載、檔案儲存以及容器，並提供雲端資安狀態管理。

AWS Marketplace總經理Kamlesh Talreja表示，我們很高興看到趨勢科技開發出這套防護服務來完美滿足需要在AWS上積極創新並履行其資安義務的企業，並且率先在AWS Marketplace上架，提供了開發人員所需的彈性採購方式與合約方案，以及快速開發需求。

根據Gartner指出，有越來越多企業採用混合式資料中心架構，其工作負載經常橫跨企業內與公有雲（IaaS）環境，且越來越常採用容器來建置，搭配無伺服器（serverless）功能。然而，有別於終端使用者導向的系統，這類彈性的雲端原生應用程式卻有其獨特的資安需求。為了安全地擁抱公有雲的契機，支援高速動態的雲端環境，企業必須採用專為滿足這類需求的工作負載防護。

今日每一家企業或多或少都採用一點雲端，且大部分都在移轉至容器與無伺服器式環境。Cloudnexa執行長MJ DiBerardino表示，AWS與趨勢科技在整合方面做得很好，現在，我們可以好好專心創新，相信Cloud One會提供需要的防護。每個偵測到的惡意程式、漏洞及一致性監控事件都有詳細的稽核記錄。Cloud One讓我們享有服務的深度與廣度，隨時視情況而彈性啟用所需的功能。

趨勢科技實現了AWS Marketplace用多少付多少（pay-as-you-go）的自助式採購模式，如此可簡化雲端應用程式開發的一切相關作業，從容量調整至API整合。當應用程式的設計隨著時間而演變，客戶將享有全方位防護的彈性所帶來的投資效益，減輕資安團隊的承擔。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示，AWS Marketplace讓使用者輕鬆獲得當前工作所需的適當工具，有了這項新產品，使用者將輕鬆獲得雲端應用程式開發所需的資安工具。不論企業的組織架構或雲端規模如何，我們的雲端服務都能簡化一切防護，保護所有雲端應用程式開發的一切，並落實法規遵循。

一套著眼未來的防護解決方案，不論對資安團隊、開發人員或採購人員來說，都是一項有利的關鍵投資。隨著數位轉型的持續發展，這樣的採購方式可讓企業在需要的時候自由選擇所需的服務量，又不必管理複雜的訂閱合約，這才是真正的平台採購體驗。

(工商 )