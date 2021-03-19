兩人召開聯合記者會。（趙雙傑攝）

不能選黨主席就拒接中評委 趙少康：已跟江啟臣說聘書不用送來了｜2021.03.19

中廣董事長趙少康有意角逐國民黨魁，但卡在入黨1年的資格不符，恐難獲得參選黨魁入門票。趙少康今天表示，不是他不選黨主席，是制度不讓他選，因此至今沒有接受中評委聘書；他也跟主席江啟臣說這（中評委）聘書不用送來，他也沒去領。

趙少康說，他最近有和前高雄市長韓國瑜見面，韓也說認識的幾個中常委，去了解後似乎大家沒意願修改規則，韓知道他參選機率不大，韓現在也尷尬，因為之前韓支持他選主席，現在也不太能說自己要出來選，但他知道韓身邊是有人在勸他出來選的，而韓現在還沒有做最後決定。

至於中評委的聘書，趙少康表示，他本以為恢復黨籍加上中評委身分就能參選黨主席，後來才知道有入黨一年的規定，那麼中評委就沒有意義了，因此他跟主席江啟臣說這聘書不用送來，他也沒去領。

國民黨總召費鴻泰也前來致意。（趙雙傑攝）

趙少康說，他是不會去拜託中常委幫他提案修改入黨一年才能參選主席的規定，因為他認為國民黨中常會並無法代表黨員的民意，部分中常委雖是民代，但也有很多都不知道怎麼冒出的，但他們卻要決定國民黨競選規則，這讓他無法接受。

趙少康強調，若他當國民黨主席，會取消中常會，重新改造，所以若他去拜託中常委幫忙修改規則，當主席後再把中常委制度改掉，這樣很沒道義，因此他不會做這樣的事。他指出，他本來覺得若他當選主席，對國民黨改革、形象、打選戰有幫助，若中常委不認為是這樣，他何必勉強呢？

【LIVE直播】修理憲政 前進內閣制！趙少康、賴士葆召開記者會｜2021.03.19

(中時 )