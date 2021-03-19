美國聯邦參議院今天通過總統拜登提名加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）任衛生部長的人事案；另也同意資深外交官伯恩斯（William Burns）任中央情報局（CIA）局長。

63歲的貝塞拉是墨西哥移民第2代。參議員以50票贊成、49票反對的結果，通過了這項人事案，其中有一名共和黨籍參議員加入民主黨陣營，投下贊成票，貝塞拉成為第一位任此職務的拉美裔人士，首要工作將是對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

法新社報導，民主黨人說，貝塞拉熱烈支持醫療保健，他將替人民改善醫衛條件、保險及照護。但共和黨人認為，以衛生部長一職來說，貝塞拉太不受拘束又激進，恐怕會剝奪數以百萬計人民的私人健保。

此外，參議院也通過伯恩斯出任中情局局長一案。64歲的伯恩斯曾任副國務卿，是美國最老練的外交官之一，他廣獲民主、共和兩黨支持。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）先前以俄羅斯連往德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）一事為由，擱置這項人事案，他今天放行後，參院得以進行口頭表決，通過了伯恩斯一案。

隨著伯恩斯案獲通過，如今拜登政府的全國最高安全官員都已就位。

國家情報總監海恩斯（Avril Haines）讚許伯恩斯是「傑出公僕」，還說他數十年來，以外交人員身分代表美國，在政府內外都贏得尊敬。

(中央社)