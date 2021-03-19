VHQ-KY(4803)今天遭媒體爆料在大陸捲入逃漏稅疑雲，且現金已不足應付1年內將到期的新台幣10億元債務，導致股價開低走低，盤中跌幅高達9.5％。

VHQ-KY從2017年到2019年每年獲利都超過一個資本額，去年前3季爆虧8.81億元，每股虧損高達22.38元。今天有媒體報導指出，該公司現金與約當現金為1.1億元，但比起2019年第3季的3.6億餘元、第4季的2.6億餘元，公司現金逐年減少，連「非關係人應收帳款」的部分也同樣呈現減少趨勢，相當於「虧過於賺」，目前公司應收債款逾期金額超過17億元，備抵呆帳則超過9億元，公司的現金顯然已經不足以應付這些負債。

同時，爆料內容也指出，公司在2016年起以境外公司「VHQ Media Holdings LT」、「VHQ POST（S）PTE LTD」」，在併購大陸企業及電影票房權益時，陸續以「陰陽合同」搭配境外付款手法，涉嫌逃漏高達7000萬元人民幣的稅款，也被北京稅務局盯上。

(時報資訊)