隨著美國經濟成長展望樂觀，近期美國長債殖利率持續走升，台股資金明顯流入金融與傳產，呈現類股輪動格局。而在全球經濟持續回升與資金充沛等利多並未消退下，台股長線多頭格局不變。美債殖利率上揚，有利金融業獲利，根據統計，15家上市櫃金控公司2020年全年累計稅後淨利合計達3790.8億元，再創歷史新高，超越2019年，年增8.29%。

今年前兩個月，金控股獲利高達1340億元，較去年同期成長79%，近期配息陸續公告，更是吸引存股族目光，玉山金(2884)與新光金(2888)打頭陣公告配息，玉山金配發1.22元股利，現金和股票各半；而新光金配發0.4元現金股利。至於國泰金(2882)與富邦金(2881)在去年獲利創新高下，今年股息配發有望創新高。加上外資近期大舉買超金融股，使金融類股表現相對強勢，成為台股助攻關鍵。

根據集保結算所大數據分析，去年20-29歲的年輕股民持股庫存排行榜前20名中，有一半是金融股，且年輕族群存股排行榜第1名，已從10年前的傳產類股改為每年配股配息的金融股，顯示股息發放穩定、高殖利率的金融股才是存股族的最愛。

國泰股利精選30（00701）基金經理人蘇鼎宇表示，從歷史資料觀察，過往美國公債殖利率自低檔回升時，金融股平均漲幅達37%，隨美國10年期公債殖利率升至1.6%左右，金融保險指數今年以來上漲6%，金融股在低基期下落後補漲空間大。

(時報資訊)