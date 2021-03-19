隨著PLG本季賽程即將進入尾聲，新竹街口攻城獅20日下午2點30分，將於台灣體大體育館面對地主台新夢想家，如果攻城獅無奈吞敗，將會提前宣告成為本季唯一無緣季後賽的隊伍，也讓此役變成續命之戰，攻城獅將在20日首次舉辦主場直播派對，想要進場只需本季任何1場主場門票即可，歡迎新竹球迷到場聲援，以下是攻城獅官方新聞稿內容：

「新竹街口攻城獅於上周取得本季首次2連勝後，目前戰績6勝14敗，與排名第3的台新夢想家尚有3場勝差，若周六對戰夢想家取勝後，勝差將縮小至2場，還有機會爭搶晉級季後賽的資格。雖本場比賽為客場征戰，但為凝聚所有獅紫軍並給予球員們最強奧援，攻城獅球團將於20日下午1點在新竹縣體育館內首次舉辦主場直播派對。

當天將以場內大螢幕直播這場賽事，球迷可直接於場中席地而坐，盡情地為攻城獅加油，只要憑本季任何1場攻城獅主場門票即可入場，現場還規劃罰球比賽、比分預測抽獎等活動，歡迎所有新竹獅紫軍一同進場在家獅吼！18日晚上8點將開放線上報名，詳情請見新竹街口攻城獅官方Facebook粉絲專頁。」

(中時 )