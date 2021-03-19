「亞洲舞王」羅志祥去年被舊愛周揚青爆出9年情變真相，指他用情不專、跟旗下藝人有染，甚至愛玩多人運動，重創他演藝事業。過去傳出他曾在5年內賺入近30億台幣，平均一年也有6億，每個月約5000多萬進帳，最近他改當Youtuber，媒體曝光他兩周來廣告收益僅約台幣2萬元，收入慘跌兩千多倍。

羅志祥先前公開認戀周揚青，更多次被媒體拍到帶周揚青來台，女方也稱呼羅媽為媽媽，兩人疑似好事近，沒想到去年大翻牌，雙方不僅分手，羅志祥更被抖出性隱私，還被周揚青批評完全無悔改可能，使羅志祥節目工作、廣告代言等一夕之間全無，回到台灣潛伏多日後，兩周前他宣布以網紅Youtuber新身分復出。

羅志祥至今推出3支影片，點閱率卻下滑。（圖／翻攝自羅志祥 Show TV Youtube）

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羅志祥頻道內第一支影片就街訪民眾對他的觀感，他也在片中親自跟討厭他的人對話，強調自己會改，當時引發不少話題，後來他再推出為醫護人員打氣、教眾人運動減肥影片，但每支影片點閱量卻逐漸下滑，從47萬降到10萬、8萬。據知，Youtube規定頻道要超過千人訂閱，並累積4000小時觀看時數，作者才能分潤，而羅志祥的頻道目前超過5萬人訂閱，觀看時數也到標準，應有分潤可拿。

羅志祥（左）去年被周揚青爆料用情不專，重創工作事業。（圖／中時資料照片）

羅志祥製作的3支影片目前大約可拿廣告收益2萬元台幣，但製作成本估計應超過收益，推算下來他幾乎是賠本在經營頻道，然他過去出道20多年，早已累積上億身家。先前週刊報導羅母開口想要抱孫，讓羅志祥有想當爸爸的打算，甚至可能找代孕，但被經紀人駁斥，強調：「沒有聽說」。

(中時新聞網)