老梅綠石槽位於北海岸石門區老梅海岸，是一處季節性美，特有的景象是由海蝕溝槽和海藻共同構成，由於景觀獨特，每年春天總是吸引大批民眾及攝影愛好者，前往這片春季限定的海岸綠地毯朝聖，為了迎接季節景觀，除了勸導遊客遵守「不踩踏綠石槽欣賞公約」，自即日起至5月於每日下午14時至16時，提供免費行動旅服旅遊諮詢、生態導覽解說及安全宣導等服務。

北觀處安排行動旅服在老梅綠石槽沙灘進行導覽解說，自即日起至5月於每日下午14時至16時，提供免費行動旅服旅遊諮詢、生態導覽解說及安全宣導等服務，提供遊客安全的旅遊環境，另外現場還有與綠石槽合照上傳臉書並按讚北觀粉絲團就送小禮物的活動，限量200份送完為止，讓遊客了解綠石槽短暫的生活史，還對生態保育有進一步的認識。

老梅綠石槽現況（北觀處提供）

老梅綠石槽現況（北觀處提供）

行動旅服導覽（北觀處提供）

由於要感受完美的綠石槽美景，請依照配合潮汐時間，相關訊息可至「中央氣象局新北市石門未來30天潮汐預報」查詢！

行動旅服旅遊安全宣導民眾勿踩踏綠石槽（北觀處提供）

北觀處為維護自然環境生態的永續，依據潮汐及遊客狀況，每日派保護志工及巡守人員至綠石槽現場解說及勸導，因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，為避免於石槽上跳躍踩踏發生危險，希望教導遊客能配合不踩踏石槽的欣賞公約，且也可以拍到與石槽共影的畫面。並呼籲如果您是踩踏綠石槽拍照打卡，將依「發展觀光條例」第62條規定及該條例裁罰基準表規定，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，希望遊客能共同維護渾然天成的自然奇景喔!

除此之外，更可參觀老梅社區內以社區景點和特色發想之「小梅的異想世界」，運用AR技術讓遊客以創意玩法認識在地。

建議民眾多搭乘大眾運輸工具至老梅觀賞綠石槽，民眾可從淡水捷運站搭乘淡水客運或基隆客運862、863公車，或搭乘北觀處推行之「台灣好行-716皇冠北海岸線」至「老梅(綠石槽)」站下車，步行約5分鐘(經老梅社區)到老梅沙灘觀賞季節限定之綠石槽獨特景觀，依循著步道順遊至台灣本島極北點富貴角燈塔觀賞風景、富基漁市嘗新鮮海味後至「富貴角燈塔」站乘車，亦可反向搭乘。

由於還在防疫階段，提醒搭乘大眾運輸(如客運、捷運、台灣好行等)應配戴口罩、勤洗手等！更可以放心的享受北海岸春季美麗景致!

相關訊息可至北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！

(中時新聞網)