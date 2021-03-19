何欣純再爆王定宇不斷簡訊轟炸 親口證實：女性碰到都會生氣

民進黨立委王定宇近期陷入與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，王定宇昨接受電台專訪再度澄清，並自爆大學時代曾與現任中部某女立委及其他人合租公寓；被影射的民進黨立委何欣純痛批王「說一百個謊沒辦法圓那個謊」，沒想到王定宇事後抱怨「下手太重」，還不斷傳訊息騷擾何，卻完全沒有道歉。何欣純今受訪表示，任何一個人碰到都會生氣。

王定宇同居顏若芳疑雲，王定宇為澄清分租房間是很正常，竟扯出大學時代曾跟現任中部某女立委合租公寓，對於無故被捲入王定宇的同居風波，何欣純非常無奈且不滿，據悉，何欣純昨詢問王定宇為什麼要把她牽扯進去，王定宇僅回一個字「吼」。

沒想到昨晚王定宇向何欣純抱怨，「怎麼下手這麼重、你有需要這樣嗎？」引發何欣純不滿，認為全案都是王惹出來的事情，王卻一點自我反省的意思都沒有，只有想到自己。

對於媒體詢問王定宇如何騷擾，何欣純說，王一直傳訊息給他，說一些個人的意見，相信任何女性碰到這樣的狀況都會生氣，她覺得該講得昨天都講了，希望大家專心政策比較重要。

若王定宇道歉是否會接受，何欣純說，如果道歉當然會接受，但她希望王把話講清楚，該道歉的不只是對她而以，應該是對很多人王都需要道歉吧！

(中時 )