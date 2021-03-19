繼財政部打房後，中央銀行也加入打房行列，同時，美國公債殖利率再飆升，引發美股四大指數下跌，尤期代表科技股的那斯達克指數及費半指數重挫3～4％以上，亞洲股市今（19）日如驚弓之鳥大跌，台股也難置身其外，電、金、傳三大類股全盤皆墨，盤重一度大跌256點來到16,032點，再度面臨萬六關卡保衛戰。

央行加碼打房，引發營建股及金融股雙雙大跌，營建類股指數早盤最低跌近2％，金融類股指數也跌約1.2％，此外，傳產的塑膠更跌3％以上，電子股在半導體股的領頭下殺，也跌約1.4％，三大類股同步大跌，市場多殺多賣盤湧現，指數跌破5日、10日及20日所有短期支撐線。

以至10點45分過後台股成交值近1,900億元推估，今天成交值將達到3,500億元以上。但由於富時指數季度調整今天盤後生效，依往常來看都會在尾盤爆出數百億元的大量來看，今天成交量能會遠大於3,500億元至接近4,000億元的水準。

(工商 )