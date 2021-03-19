日媒報導，多名相關人士透露，德國與日本近期將正式簽署共享軍事機密並防止泄漏的「情報保護協定」，雙方正就下週在日本東京簽署的方向進行協調。

日本時事通信社報導，德國從2020年9月修正偏重中國的政策方向，制訂在印度太平洋的外交與貿易指導方針，並透過計畫派遣巡防艦前往印太地區等方式，在安全保障方面強化「亞洲參與」。這次與日本簽署協定，正是上述作為中的一環。

對日本來說，過去雙方沒有機密情報共享機制，讓日本難以出口防衛裝備品到德國，而這樣的情況待簽署協定後將獲得改善，讓日本方面期待有助相關防衛品項出口。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）2019年2月訪日時，曾與時任日本首相的安倍晉三就簽署情報保護協定達成大致協議。不過，德日雙方因為法律解釋不同等原因，造成談判長期化，讓正式簽署的時間往後延。

日本目前已跟美國、澳洲等國家，締結情報保護協定。

德國有意在2025年更換現役海上巡邏機，日本方面希望德國能採購日本國產的P-1海上巡邏機；不過，德國去年以「缺乏跟日本間的合作」為由，將P-1排除在採購候選名單外。

報導推測，這似乎是雙方沒有建立情報交換機制，而海上巡邏機涉及高度機密情報，所以影響德國採購P-1意向。

(中央社)