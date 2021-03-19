堪稱台灣最知名，且年紀最大的珠寶大盜陳清課又犯案。新北市三重區銀樓昨（18）日上午遭3名蒙面歹徒尾隨闖入，歹徒們持辣椒水噴灑70歲蕭姓老闆後再以繩索綑綁，強盜約3千萬首飾後逃逸，警方當天中午12時許在中和攔截63歲彭姓嫌犯，今天深夜又在花蓮逮捕70歲陳姓嫌犯，當警方破門逮捕搶匪時，一見眼前的陳嫌，才發現竟是老面孔，原來他就是台灣鼎鼎有名的珠寶與豪宅大盜陳清課。

陳清課去年10月與「馬3大盜」白鴻勝、「別墅大盜」潘培林等3名歲數相加近200歲的「老盜」，侵入新竹縣某棟豪宅，制伏屋內3男後，搶走現金、珠寶等共約750萬的財物，而白、潘兩人，也曾在五月侵入同一間豪宅，搶走市價約1億5000萬的高檔沉香、檀木以及普洱茶磚。

當時白、潘兩嫌到案，但陳清課在逃，未料近日內又再組成另一個「老盜集團」，犯下銀樓搶案。

據了解，3名嫌犯在獄中結識，前科累累都有毒品、竊盜、強盜等前科，在獄中長達約30年，估計3嫌年紀加起來擬超過200歲；彭姓、陳姓嫌犯18日上午9時騎乘機車，而另一位嫌犯則乘車在銀樓附近埋伏，待70歲高齡的蕭姓老闆從同棟二樓住家下樓，拉起鐵捲門開店準備營業時，3名歹徒戴口罩、鴨舌帽衝進店內以辣椒水攻擊蕭姓老闆。

歹徒控制老闆行動後，另外2人闖入櫃台，翻槍倒櫃約10分鐘搶走400多兩金飾、2片翡翠和40多顆鑽石，3人得手後，其中彭嫌、陳嫌騎乘機車往中和方向逃逸，另外一人則是自行搭乘車輛離去。

蕭姓老闆的老婆聽到異常聲響，趕緊從二樓住家到店面查看，赫然發現老公被膠帶、電線五花大綁，她連忙協助丈夫脫困並打電話報警尋求協助，然而嫌犯早已逃逸無蹤約3分鐘，而據金飾店初估，損失約3000萬。

三重警分局林故廷表示，警方獲報後立刻成立專案小組，並通知新北市各區警察攔查可疑車輛，永和警方在中和區和平街前攔查到63歲彭姓嫌犯騎乘與犯案時同車輛，上前將彭男逮捕，19日晚間0時許，警方於花蓮逮捕70歲陳姓嫌犯。

警方更發現，騎乘機車的陳姓犯嫌由50歲夏姓女友接送南下至高雄，夏女18日晚間7時在高雄仁武區遭逮後供稱只負責載送陳嫌，並在夏女住處找到約150兩黃金贓物，然而陳嫌故佈疑陣，購買台鐵323車次自強號前往花蓮，警方19日深夜0時許，在花蓮火車站前查獲陳嫌，並起獲改造手槍2枝，目前持續追查贓物中。

(中時新聞網)