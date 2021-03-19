近日高雄一名人妻和老公開車出門時，發現車子被一名署名「女孩」的夾了一張字條，內容寫著「我很喜歡你的車，希望能夠認識」，這讓他們一頭霧水，便上網發問「我該注意什麼？」沒想到貼文曝光後，竟意外釣出不少苦主表示，這其實是喝茶妹最新的釣魚方式。

原PO日前於臉書社團《爆廢1公社》分享一張照片表示，和老公一起開車出門，他們再度返回車上，卻發現擋風玻璃夾著一張紙，本以為是停車繳費單，沒想到卻是一張字條，一名署名為「女孩」的在卡片寫下「Hello！我很喜歡你的車，希望能夠認識」，並在下方提供自己的Line ID，這讓他們夫妻倆百思不得其解，便問及「我該注意什麼？不知道這位女孩，有沒有在這裡？」

一名人妻表示，先生的車被夾了一張字條，令她百思不得其解，只好上網發問。（圖／翻攝自爆廢1公社）

沒想到文章一出，竟意外釣出不少苦主，「這字條最近很流行喔」、「看字跡，跟我收到的好像一樣」、「我也有收過一個署名女孩的字條」、「上次收到後，我真的加了她的Line，對方就直接說想交一個有車的男友」、「這種都是釣魚喝茶的，上次我也有加Line，結果對方說一次要8800」。

另外，也有不少網友歪樓說，「即便對方是正妹，字太醜我真的不行」、「什麼鬼顏文字，女孩看成女体拜託把字寫工整」。

(中時新聞網)