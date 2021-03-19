鮭魚之亂展現台人醜惡嘴臉，員工心痛曝，收桌出現比假日多六倍的廚餘量。（圖／翻攝自靠北壽司郎）

壽司郎推促銷活動，名字中有「鮭魚」同音字者可免費享用鮭魚壽司，導致全台各地掀起一波鮭魚之亂，臉書匿名粉專「靠北壽司郎」的發文數量也隨著活動開始瘋狂增加，許多壽司郎餐廳的員工中忍不住發文抱怨直呼，鮭魚瘋狂迴流，同張臉都看膩了，沒拿酒瓶砸就很客氣，不少人也對於公司的行銷很不滿，表示基層累得像狗、配套措施不足，讓許多食物都被浪費，廚餘量是假日的六倍之多。對此，壽司郎則回應，浪費是個人的行為，為此感到遺憾。

一名員工在粉專發文表示，店長攔下不知道來用餐過幾次的客人，表示不給免費了，對方聽到竟然直接威脅說要客訴，還要員工負責任，讓他忍不住暴怒地說：「同張臉真的看到都膩了，沒拿酒瓶砸過去已經很客氣了，區區客訴算什麼？」

鮭魚們瘋狂迴流，員工抱怨把餐廳搞得像是包場同學會。（圖／截取自靠北壽司郎）

靠北壽司郎上湧現員工抱怨鮭魚之亂。（圖／截取自靠北壽司郎）

不少員工更直接點名抱怨公司的「行銷計畫」，短短兩天的活動讓基層員工忙得像狗，許多人銷假上班、砍休息時數加班，工作到身體不舒服，做出比過年還高的業績，但領到的卻是平日的薪水，想也知道台灣人聽到免費就會發瘋，上面真的該給大家一個交待。

另也有員工憤怒喊道，活動第二天總公司沒做調整，導致店裡出現一大堆「鮭魚迴流」，同張身分證用10幾次，把整間店搞得像是包場的同學會一樣，讓人超級傻眼。對此，其中一位網友更直接分享1張照片，秒懂壽司郎員工與鮭魚們的關係，只見員工被一大堆鮭魚們追著跑，快要崩潰的樣子。

鮭魚之亂讓員工超崩潰，也有人做梗圖精闢比喻鮭魚和員工的關係。（圖／翻攝自靠北壽司郎）

在粉專的抱怨文中，最多人提到的是「浪費食物」的問題，許多「鮭魚們」仗著活動免費的原因，瘋狂點餐完全沒考慮是否能吃完，而公司要辦吃到飽活動，卻又沒有配套措施，難道加一條「浪費食物不得免費」的規定很困難？「看著這比假日還多六倍量的廚餘，真想麻煩你們全都吞下去。」

許多民眾改鮭魚吃免費壽司，員工心痛曝收桌畫面，驚見比假日多六倍的廚餘量。（圖／翻攝自靠北壽司郎）

一名員工則憤慨地說，即便人多到爆炸，他們還是維持餐點品質、提供餐點時間，但看到鮭魚們點了餐之後，只拿起來吃一口、甚至不吃，只有覺得被糟蹋了，這些客人糟蹋了他們用心做出來的料理，說什麼多少人沒東西吃應該也聽不進。另有員工也說，這些鮭魚們根本不在乎餐點是否美味和新鮮，只挑最貴的點，就只是為了回本而已。

(中時新聞網)