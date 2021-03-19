羅技宣布在視訊協作領域推出全新一體式視訊協作產品－Rally Bar & Rally Bar Mini，具備時尚化的外觀並擁有多組件鏡頭、低失真揚聲器和先進的麥克風系統，大幅優化會議視聽體驗。羅技更為不同規模的企業，量身規劃中、小型會議室解決方案，在彈性、簡約的編制下，皆可順應各種工作模式，無論是使用PC、Mac，或是要利用內置的會議主機一鍵啟動，都可輕鬆地在Microsoft Teams、ZOOM以及其它視訊軟體上組織線上會議，不僅為會議室視訊設備市場樹立便利、可靠、高效的新標竿，更誓言攜手企業用戶邁向全新商務「視」代。

隨著科技不斷發展演進，面對商務全球化的趨勢，各個企業傾向在世界各地建立據點，讓視訊會議需求急速擴增，加上受疫情的影響，企業紛紛從傳統會議型態轉向視訊會議協作，也突顯了線上會議節省成本並讓溝通更有效率的優勢。

根據《Business Market Insights》研究報告指出，亞太區視訊會議市場2020年至2027年總值上看343億美元，羅技電子台港澳區總經理施前江表示，羅技在視訊協作領域深耕多年，洞悉使用者實際需求，並致力於帶給市場極具競爭力的價格、同時兼顧優秀設計的高品質產品，此次Rally Bar系列產品，融合彈性、使用性和管理性，打造三位一體的線上會議利器，讓視訊協作變得簡單而有效率，進而替企業、組織達到節流的效益，對於整體視訊會議市場的蓬勃成長，我們也期待讓羅技的視訊會議設備，進入到世界上每一個會議室之中。

面對視訊會議市場競爭愈趨白熱化，羅技電子台港澳區總經理施前江仍樂觀看待台灣市場，表示在過去一年，因應疫情社交距離的限制，許多商務人士選擇使用個人視訊會議設備居家辦公。而現今身處在疫情相對趨緩的台灣，當無法進行跨國商務交流的同時，視訊會議設備就更顯其重要性，許多企業即便選擇刪減各項支出以應疫情衝擊，但仍強化維持組織營運所需要的視訊會議設備，以增加企業組織彈性，也為大環境的轉變做足準備，而羅技豐富且完整的產品線，將可滿足用戶不同的使用需求，提供市場最優質的選擇。

根據羅技全球市場數據調查，羅技全球視訊會議設備的市占率目前已達到將近50%，在市場趨勢轉換的過程中，視訊會議成為各行各業不可或缺的一部分，因此羅技提供了真正靈活的會議室解決方案，使用者可選擇啟動在Rally Bar和Rally Bar Mini內的會議主機直接開啟Microsoft Teams、ZOOM視訊會議，不需外接電腦主機，或選擇USB模式連接到任何會議室內的PC或Mac啟動會議，甚至可以使用自帶設備（BYOD - Bring Your Own Device），連接筆記本電腦並進行線上會議。羅技的新產品組合亦支援第三方的視訊會議服務平台，例如GoTo，Pexip和RingCentral。

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