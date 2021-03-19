受疫情影響，國內旅遊熱度持續升溫，為體現臺灣深度多元的旅遊體驗，在交通部指導下，財團法人資訊工業策進會(資策會)運用數位科技結合霧峰百年文化古蹟，打造霧峰觀光圈，17日特別由交通部林佳龍部長蒞臨「立法院民主議政園區」，為智慧觀光數位轉型揭開序幕。

現場邀請到立法院中南部服務中心王俊傑主任、臺中市霧峰區農會黃景建總幹事、中彰區域觀光聯盟柴俊林總召、臺中市霧峰文化觀光協會林俊明理事長、臺中市明台高級中學林芳媖董事長、中華民國霧峰文化創意協會吳東明理事長、臺中市旅行業經理人協會鄭育麟理事長及觀光圈業者等產官學研代表齊聚一堂，共同見證資策會運用數位科技結合霧峰百年文化古蹟特色，打造觀光數位轉型示範場域。

霧峰觀光數位轉型有兩大特色，首要針對在地農業觀光，以霧峰農會酒莊結合VR科技為例，創造眼觀、耳聽、風吹、拂稻、聞香等數位體感，讓民眾體驗到農事、文化、教育以及品酒樂趣；另一特色係以象徵臺灣民主精神的「立法院民主議政園區」結合數位科技，將園區各地標加入虛擬閉口獅「民民」角色，帶著民眾尋訪特色地標闖關，除了找尋民主勳章兌換好禮，還可體驗一場創新的科技文化探索之旅。

交通部部長林佳龍表示，疫情重創全球，旅遊型態逐漸改變，但是危機也是升級的契機，因應5G、AI、IOT、自駕等發展趨勢，應積極導入智慧科技應用，促進觀光數位轉型。在智慧觀光數位轉型計畫中，資策會藉由點、線、面深化合作，引進數位科技解決方案，協助業者解決轉型痛點，從單一的業界輔導個案，進而推動生態鏈業者的串聯合作，逐步往結合地方創生之目標邁進。

值得一提的是，臺中霧峰是南投縣與臺中市往返的交通要道，同時也是觀光客前往日月潭必經地點，景色宜人且富有深厚的歷史文化底蘊，結合虛擬實境等科技，將促進產業升級，帶動中部觀光再升級。

(工商 )